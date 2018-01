Fernando Gomes felicita Ricardinho e os outros

Mário Aleixo - RTP 10 Jan, 2018, 10:32 / atualizado em 10 Jan, 2018, 10:32 | Futsal

Fernando Gomes felicitou Ricardinho pela conquista do prémio de Melhor Jogador de Futsal do Mundo, atribuído pelo prestigiado "site" Futsal Planet. O presidente da FPF deixou, também, uma palavra especial para Ana Catarina, eleita a segunda melhor guarda-redes, e Nuno Dias, terceiro classificado na atribuição da categoria de melhor treinador.



"Pela quinta vez, Ricardinho é eleito o melhor jogador do mundo de futsal. Um feito incomparável na história desta modalidade desportiva, pois acaba de ultrapassar o "tetra" do conhecido internacional brasileiro Falcão.



Este prémio representa, uma vez mais, o reconhecimento universal do talento, do trabalho, da superação e, diga-se, da magia do capitão da nossa seleção nacional de futsal. Chega num ano excecional da sua carreira - em que conquistou a UEFA Futsal Cup, a Taça de Espanha e o campeonato de futsal espanhol - e poderá ser um bom prenúncio para o Campeonato da Europa que se avizinha, e o qual disputará com a camisola das quinas, de 30 de janeiro a 10 de fevereiro.



Por tudo o que simboliza para nós portugueses, pelo seu exemplo inspirador, pelo orgulho que exibe sempre com a camisola de Portugal, só posso dizer bem alto: “Muito obrigado, Ricardinho!"

Satisfação pelos outros portugueses

"Com igual satisfação e orgulho, destaco a classificação de Ana Catarina Pereira como segunda melhor guarda-Redes do mundo e de Nuno Dias, terceiro classificado na categoria de melhor treinador, pelo trabalho exemplar desempenhado no Sporting CP, que conquistou o terceiro posto na secção de melhor equipa.



Não poderei deixar de sublinhar, também, o sexto lugar da jovem Janice Silva na eleição da melhor jogadora de futsal do mundo, bem como a presença de Naty nas finalistas de melhor guarda-redes. A presença de tantas portuguesas no reduzido lote de candidatos aos prémios do Futsal Planet é sinónimo da qualidade das jogadoras lusas e, também, uma demonstração definitiva da evolução do futsal nacional.



Às jogadoras e aos clubes do campeonato nacional de futsal feminino, aos jogadores e às equipas da Liga Sport Zone, aos treinadores e aos adeptos desta modalidade que enchem pavilhões de norte a sul de Portugal, deixo a minha homenagem e os meus sinceros parabéns", disse a concluir.