Frederico Varandas orgulhoso por Sporting organizar nova Ronda de Elite de futsal

Lusa Comentários 06 Nov, 2018, 17:42 | Futsal

Frederico Varandas presidiu hoje no Pavilhão João Rocha à cerimónia de apresentação da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal e, no seu discurso, destacou o prestígio que o clube de Alvalade tem junto da UEFA.

"É um orgulho mais uma vez o Sporting poder organizar esta fase da competição. Esta é a 10.ª vez que a UEFA confia no Sporting para organizar uma prova prestigiante do futsal mundial, o que demonstra toda a credibilidade e prestígio que o Sporting goza neste organismo", começou por dizer o dirigente.

A equipa de futsal `leonina` persegue há vários anos a conquista desta competição, tendo estado perto de o alcançar nas duas últimas épocas, nas quais foi finalista vencida frente ao espanhóis do Inter Movistar. Para que isso aconteça, a formação do Sporting terá de terminar esta fase da competição em primeiro lugar para poder apurar-se para a `final-four` do torneio.

Frederico Varandas pediu por isso a presença de todos os adeptos no Pavilhão João Rocha para ajudarem o clube a lutar por esse sonho adiado: "O Sporting hoje domina o futsal português, mas nós queremos mais, sonhamos com mais. Apelo a todos os amantes que encham esta casa e que nos ajudem a lutar pelo nosso sonho."

Neste grupo C da Ronda de Elite, que decorre no Pavilhão João Rocha entre os dias 15 e 18 de novembro, o Sporting enfrentará os russos do Sibiryak, os croatas do Makarska e o eterno rival Benfica. O diretor-geral das modalidades dos `leões`, Miguel Albuquerque, também presente na cerimónia, reconheceu a qualidade dos adversários, mas garante que o objetivo está bem traçado.

"Esta conquista foge-nos há muitos anos e eu sei que o Sporting, mais tarde ou mais cedo, vai consegui-la. Este é um grupo difícil, com destaque para a presença de duas equipas portuguesas no mesmo grupo pela primeira vez. Espero que o Sporting saia vencedor e que possa marcar presença pela terceira vez consecutiva nesta `final-four`", revelou o dirigente, que ocupava o cargo de diretor do futsal `leonino` até à eleição de Frederico Varandas como presidente.

A nove dias do início da competição, Miguel Albuquerque revelou ainda que "restam 500 bilhetes para esgotar o pavilhão nesta competição".

No dia 15 de novembro decorre a primeira jornada da prova, com o Benfica a defrontar o Makarska, às 14h00, e o Sporting o Sibiryak, às 20h30. O jogo mais esperado desta fase disputa-se no dia 18 de novembro, com Sporting e Benfica a defrontarem-se a partir das 19:00.