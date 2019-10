Futsal: Benfica vence grupo de qualificação para a Liga dos Campeões

Comentários 12 Out, 2019, 23:02 | Futsal

As 'águias' adiantaram-se no marcador aos quatro minutos, por intermédio de Fernandinho, mas a formação belga reagiu imediatamente através de Alessandro Patias, ex-jogador do Benfica, que restabeleceu a igualdade no lance seguinte.



Aos cinco minutos, Robinho voltou a colocar os 'encarnados' em vantagem, que foi ampliada dois minutos depois por Fernandinho, que 'bisou' no encontro.



Rafael Henmi, aos oito, e Fábio Cecílio, aos 15, cimentaram a vantagem lusa, enquanto o Halle-Gooik voltou a encurtar distâncias, aos 17, por Tomic.



Ainda antes do intervalo, aos 19, Fábio Cecílio voltou a faturar e fixou o resultado em 6-2, que não se alterou mais até ao final da partida.



Com a vitória, a segunda consecutiva nesta fase de grupos, depois dos 7-0 aplicados aos azeris do Araz, o Benfica assegurou o primeiro lugar da ‘poule’ com sete pontos, em igualdade com os ucranianos do Kherson, que empataram 1-1 com o clube da Luz na primeira jornada.



Halle-Gooik também avançou para a fase seguinte, ao somar três pontos, que lhe garantiram o terceiro posto e relegaram para o último lugar a formação do Araz.



A Ronda de Elite, que vai contar também com o Sporting, campeão europeu em título, vai ser sorteada em 18 de outubro.