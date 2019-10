Futsal. Portugal inicia apuramento para o Mundial2020

A seleção portuguesa de futsal vai procurar assegurar a presença na Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2020, assumindo claro favoritismo como anfitrião do Grupo 8 da Ronda Principal, perante Letónia, Alemanha e República Checa, em Viseu.

Para o Lituânia2020, Portugal, sexto colocado do “ranking” da modalidade, vai ter de medir forças com três adversários de -- aparente - menor valia, já que apenas a República Checa (16.ª) figura entre o “top20”.



Alemanha (58.ª classificada) e Letónia (60.ª) são os outros oponentes, perspetivando-se uma clara supremacia portuguesa, num grupo no qual se apuram para a Ronda de Elite os dois primeiros colocados.



Jorge Braz chamou 14 atletas para a ronda principal de qualificação, salientando-se as presenças de Cardinal e Erick, atletas do Sporting, que falharam a última convocatória, para o duplo embate particular com a Espanha.



Os jogos do Grupo 8 da Ronda Principal de qualificação terão lugar no Pavilhão Multiusos de Viseu, entre quinta-feira e domingo.



Portugal estreia-se perante a Letónia, na quinta-feira (21h00), defronta a Alemanha, na sexta-feira (21h00), e encerra a qualificação diante da República Checa, no domingo (18h00).



Os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos qualificam-se para a Ronda de Elite, na qual as 16 seleções serão divididas em quatro grupos de quatro equipas. Os vencedores apuram-se diretamente para a fase final do Mundial, enquanto os quatro segundos colocados vão disputar um “play-off” para apurar as restantes duas vagas.



O Mundial2020 disputar-se-á na Lituânia, mais concretamente nas cidades de Kaunas, Klaipeda e Vilnius, entre 12 de setembro e 4 de outubro.