Guarda-redes Bebé assina pelos Leões de Porto Salvo

Lusa 04 Jul, 2017, 22:15 | Futsal

“Euclides Gomes Vaz, conhecido no futsal como Bebé, vai reforçar o plantel dos Leões de Porto Salvo na época 2017-2108”, lê-se no comunicado da equipa do concelho de Oeiras



O guarda-redes, de 34 anos, chega aos Leões de Porto Salvo, após 11 temporadas ao serviço do Benfica, já depois de ter passado, entre outros, pelo Sporting.