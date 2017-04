João Matos: "Não coloco a hipótese de jogar noutro clube"

RTP 20 Abr, 2017, 19:13 / atualizado em 20 Abr, 2017, 19:13 | Futsal

João Matos explicou quais as motivações para continuar e o que continua a sentir quando assina por mais tempo pelo Clube que considera a sua ''casa'': "Estou muito feliz, normalmente. No momento de vida e de carreira que estou a atravessar, não fazia sentido não continuar aqui. Estou muito orgulhoso de mim mesmo e quero continuar a trabalhar nesta família, da forma que o fiz nos últimos anos. Já são muitos anos, conhecemos as pessoas com quem lidamos, mas há sempre um nervoso miúdinho - e ainda bem - neste dia que é importante para a minha carreira"



João Matos, que leva já sete golos na presente temporada e que chegou recentemente à 100.ª internacionalização por Portugal refere: "Já são muitos contratos, mas há objectivos pessoais e comuns a todo o grupo e amor. Não é novidade, nunca escondi, que sou Sportinguista. Sinto-me bem nesta casa, sempre fui bem tratado como pessoa e atleta, e não coloco a hipótese de jogar noutro clube que não o Sporting"