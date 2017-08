Joel Rocha quer Benfica competitivo para atacar nova temporada

Lusa 01 Ago, 2017, 18:50 | Futsal

"Houve alterações, reformulações e uma mudança quase significativa naquilo que é a génese do plantel. Foram feitas alterações com critério, com qualidade e o Benfica entendeu que era momento de concretizar", começou por dizer Joel Rocha.



No discurso de apresentação do plantel das ‘águias’ para a nova época, que decorreu no Estádio da Luz, em Lisboa, o técnico não deixou de lamentar as saídas de vários atletas como Bebé, Elisandro, Ré, Alessandro Patias ou Jefferson.



"Acredito que perdemos algumas coisas boas, mas tenho a plena convicção de que ganhámos algo bom com estes atletas. Fizemo-lo com coragem, determinação e com aquilo que são os valores do clube. Temos a ambição de querer ser uma equipa competitiva e entusiasmante, que consiga contagiar aqueles que nos veem", declarou.



A caminho da quarta temporada no comando dos ‘encarnados’ e com apenas um título de campeão nacional conquistado, Joel Rocha vincou que irá "preparar a equipa com responsabilidade para vencer a Supertaça e para festejar em junho", depois de na época passada ter atingido as meias-finais do campeonato.



Contudo, o treinador do Benfica referiu que nem toda a época poderá ser risonha e que não há idade para integrar a equipa.



"Vamos iniciar um percurso para uma identidade muito forte e esse caminho queremos percorrê-lo juntos. Não sei se esse caminho vai ter curvas, mas se tiver haveremos de fazer juntos e chegar à reta que queremos. A idade não conta, enquanto houver competência, qualidade, superação e paixão", terminou.



Já o novo capitão do futsal sénior do Benfica André Coelho manifestou a sua felicidade por envergar a braçadeira das ‘águias’, sem esquecer o exemplo do seu antecessor, Gonçalo Alves.



"É um sentimento de muita emoção. Todos sabem que é o meu clube de coração, vestir esta camisola e a braçadeira é muito gratificante. Não vai ser fácil, também tive um excelente exemplo e só posso tentar segui-lo", recordou.



O plantel de futsal do Benfica para a nova época conta com 10 caras novas, entre eles André Coelho e Tiago Brito, que vieram do Sporting de Braga, Robinho, proveniente do Dínamo de Moscovo, Bruno Pinto, do Burinhosa, Deives Moraes, do Carlos Barbosa (Brasil), Raúl Paíno, do El Pozo Murcia, e os jovens André Correia, Afonso Jesus e Jacaré, que chegam dos juniores.



Apenas Chaginha, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, Rafael Hemni, Miguel Castro e Cristiano Marques transitam da anterior equipa.