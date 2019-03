Joel Rocha quer Benfica dominador nos `quartos` da Taça de Portugal de futsal

Lusa Comentários 27 Mar, 2019, 20:33 | Futsal

Em conferência de imprensa realizada no pavilhão Multiusos de Gondomar, Joel Rocha considerou ser esta, "entre final 8 e final 4, provavelmente, a mais forte dos últimos anos", e previu "jogos de excelência".



Sobre o embate com a equipa sétima classificada do campeonato nacional, o treinador da equipa que lidera a competição afirmou esperar "um jogo muito equilibrado", recordando as "dificuldades sentidas" sempre que enfrentou o Quinta dos Lombos.



"O Benfica vai tentar desde o primeiro minuto impor as suas características, tentando, assim, chegar às meias-finais", disse Joel Rocha.



Do facto de o adversário ser um estreante na prova, disse acontecer por "mérito próprio", o que não faz com que os objetivos da equipa 'encarnada' se alterem, querendo que os seus jogadores encarem "o jogo com o máximo de responsabilidade e uma mentalidade competitiva muito forte para conseguir um objetivo".



Jorge Monteiro, treinador do Quinta dos Lombos, mencionou também o facto de serem estreantes na prova, mas com ambição de terem "um bom desempenho".



"Calhou-nos um favorito a ganhar a prova. Queremos desfrutar da prova, crescer com ela, e os atletas têm noção disso, são ambiciosos", afirmou o treinador, assumindo que de uma "forma emocional" querem "ganhar ao Benfica", apesar de "realisticamente saberem que vai ser muito difícil".



Dando conta de que a maioria dos seus jogadores "estão pela primeira vez numa fase final da Taça de Portugal", afirmou que estes "querem dignificar Carcavelos e as pessoas de Cascais".



Da partida que vai opor o Fundão ao Futsal Azeméis, o treinador da equipa beirã, João Nuno Ribeiro, mostrou a ambição de "continuar a aumentar o palmarés do clube" [ganhou a Taça de Portugal em 2014], sublinhando que neste tipo de competição "é um jogo de cada vez e os momentos são únicos".



Avisando que os seus jogadores terão de "ser muito intensos e equilibrados durante os 40 minutos", recordou que há três jornadas as duas equipas empataram [4-4] para o Campeonato Nacional e que, por isso, há que "corrigir onde não estiveram tão bem e explorar as eventuais fragilidades do adversário".



Salientando que a sua equipa, "tal como o Azeméis, atravessa um bom momento", defende que o jogo "poderá decidir-se nos detalhes".



O treinador do Futsal Azeméis, Ricardo Canavarro, frisou ser esta a "segunda presença do clube na prova", e que por isso quer aproveitar para fazer a equipa "crescer".



"Já que não nos temos dado bem na Taça da Liga, estamos aqui para crescer e nos assumirmos como equipa de I Liga", acrescentou.



O Módicus-Burinhosa abre na quinta-feira os quartos de final, às 11h30, seguindo-se o Fundão-Futsal Azeméis (14h30), Sporting-Belenenses (17h30) e Benfica-Quinta dos Lombos (20h30).