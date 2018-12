Jorge Braz e Luís Conceição candidatos a melhores no futsal, Sporting também

Lusa Comentários 08 Dez, 2018, 21:39 | Futsal

Jorge Braz é nomeado num ano em que Portugal conquistou o seu primeiro título europeu, enquanto Luís Conceição levou a equipa feminina a apurar-se para o primeiro Europeu e venceu com a equipa feminina de sub-18 o torneio olímpico da Juventude.



Os dois selecionadores lusos concorrem nos prémios com Bruno García (Espanha), Carlos Chilavert (Paraguai), Márcio Coelho (Brasil), Renan Franklin (Brasil), Mozafar (Irão), Nazemalsharieh (Irão), Saleh (Egito) e Skorovich (Rússia).



Nas nomeações de hoje, o Futsal Planet, site especializado que atribui os principais prémios da modalidade, também aponta o Sporting, tricampeão português e vice-campeão europeu nas duas últimas edições, para melhor clube do ano, numa lista que inclui o bicampeão europeu Inter, do português Ricardinho.



Outros clubes nomeados são a Associação Carlos Barbosa (Brasil), o San Lorenzo (Argentina), o Erechim (Brasil), as Leoas da Serra (Brasil), o Magnus Futsal (Brasil), o Pato Futsal (Brasil) e o Thai Son Nam (Vietname).



Durante a semana, o Futsal Planet tem divulgado os nomeados em diferentes categorias, numa lista que já inclui Ana Catarina Pereira (guarda-redes), Fifó (jogadora), Nuno Dias (treinador), seleção masculina portuguesa, seleção feminina de sub-18, e o guarda-redes brasileiro Guitta, do Sporting.



No domingo é esperado o anúncio dos candidatos a melhor jogador do mundo, distinção que o internacional português Ricardinho recebeu por cinco vezes, em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017.