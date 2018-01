Jorge Braz não vê ninguém melhor do que Ricardinho

Mário Aleixo - RTP 10 Jan, 2018, 12:02 / atualizado em 10 Jan, 2018, 12:02 | Futsal

Jorge Braz, que começou a trabalhar com Ricardinho em 2003*, considera que esta quinta distinção de Ricardinho como o melhor jogador de futsal do mundo’ “é mais do que justa”, considerando até que é “demasiado óbvio perante o que o Ricardinho tem construído durantes anos e a última época é mais um exemplo disso”, como revelou em declarações ao jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves.





O selecionador nacional recordou que o capitão da equipa das quinas venceu todas as competições ao nível de clubes, reiterando que este prémio é “justo, óbvio e claro”.Jorge Braz considera que, aliados ao talento, o trabalho e a dedicação fazem parte do sucesso do percurso do “mágico”, considerando o futsalista “um exemplo para todos os jovens”.O Campeonato da Europa, competição em que Portugal estará presente e que arranca no final do mês de janeiro, será “mais um estímulo” para Ricardinho, considera o técnico que não tem dúvidas de que o jogador luso é também o melhor do mundo a trabalhar”.