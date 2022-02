Jorge Braz recebe "honoris causa" pela UTAD

", afirmou o reitor Emídio Gomes, citado num comunicado divulgado pela instituição.A decisão para a atribuição deste título honorífico da academia foi tomada na reunião do conselho académico, não tendo sido anunciada a data para a cerimónia.Jorge Braz foi, entre 2001 e 2003, treinador da equipa da Associação Académica da UTAD, vencendo pela primeira vez o campeonato nacional universitário de futsal masculino em 2001/02.Foi também professor no departamento de desporto da academia transmontana, onde lecionou a disciplina da modalidade de futsal.", acrescentou o reitor.Para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, também citado no comunicado, a distinção pela academia transmontana "".", referiu Fernando Gomes.Nascido em Edmonton (Canadá), o selecionador nacional de futsal deu os primeiros toques na bola em Sonim, freguesia de Valpaços, de onde eram naturais os seus pais.

Foi guarda-redes do Grupo Desportivo de Chaves, clube no qual fez a sua formação e chegou a jogador sénior. Foi depois, na Universidade do Minho, que, em 1997, começou o seu percurso como treinador de futsal.