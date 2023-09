Leça F.C. e o G.D.C. Cohaemato juntam-se na modalidade de futsal

Os dois clubes dão ainda conta que com esta parceria, além da elevação da qualidade e foco da modalidade num único projeto, pretendem ainda fortalecer a modalidade no panorama nacional e engrandecer o Desporto no concelho.



"Assim e com efeitos imediatos, o futsal sénior do Leça Futebol Clube passa a ter a designação “GDC Cohaemato / Leça FC”, com a partilha do símbolo de ambas as instituições e a utilização do equipamento verde e branco que move o sonho de todos os leceiros.



Com esta parceria, a Direção do Leça F.C. quer honrar os estatutos que deram origem à instituição e pretende iniciar um processo de alargamento das modalidades existentes no clube de forma sustentada, trazendo, novamente, o ecletismo para o clube."