Márcio vive sonho de uma vida com chamada para o Euro2018 de futsal

Lusa 19 Jan, 2018, 16:23 / atualizado em 19 Jan, 2018, 16:24 | Futsal

Márcio, que juntamente com Tunha e Nilson é um dos estreantes em fases finais, não escondeu a “enorme alegria” que sentiu quando viu o seu nome entre os convocados para o Eslovénia2018, revelando, ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que até teve dificuldades em dormir.



Ainda de acordo com o ala do Fundão, o facto de ser a primeira vez que está convocado para uma fase final de uma grande competição “tem um peso ainda maior”, pois redobra a responsabilidade de “ajudar ainda mais a seleção”.



Em relação à competição, Márcio considera que poderão surgir algumas surpresas entre as seleções presentes, que antevê estarem mais fortes, e coloca Portugal entre o lote dos candidatos ao pódio, juntamente com a Espanha, a Rússia e a Itália.



O jogador aponta como objetivo da participação portuguesa lutar pelas medalhas e reforça a importância de entrar a vencer, frente à Roménia, seleção que, no seu entender, está mais forte, após a naturalização de dois jogadores brasileiros.



“Conhecemos bem a Roménia, mas agora tem dois jogadores brasileiros e acho que estão mais fortes. O nosso primeiro jogo é com eles e temos que ganhar”, acrescentou Márcio.



Reunida em Rio Maior, Portugal cumpre hoje o seu terceiro dia de trabalhos tendo em vista a participação no Europa2018, na Eslovénia, que será disputado entre os dias 30 de janeiro e 10 de fevereiro, em Liubliana.



A principal novidade da sessão de preparação é a presença do capitão Ricardinho, que se junta ao grupo de trabalho após dois dias de ausência autorizados pela equipa técnica nacional.



A seleção portuguesa está integrada no grupo C e defronta a Roménia, em 31 de janeiro, e a Ucrânia, em 04 de fevereiro.



Antes da partida para a Eslovénia, agendada para dia 28 de janeiro, Portugal vai realizar dois jogos de preparação, em Torres Novas, com a Tailândia, em 25 de janeiro, pelas 20:30, e com Marrocos, em 26, também pelas 20:30.