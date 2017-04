Nuno Dias garante Sporting preparado para a final de domingo da Taça UEFA Futsal

Lusa 29 Abr, 2017, 17:21 | Futsal

Na conferência de imprensa de antevisão do embate com a equipa espanhola, Nuno Dias deixou um alerta aos seus jogadores: "Tenho a certeza que amanhã [domingo] haverá momentos em que o Inter vai dominar, mas tudo dependerá da forma como jogarmos em equipa".



"Estamos preparados e devo dizer que o ambiente na nossa equipa é absolutamente fantástico", reiterou o treinador do campeão português, que, depois de na meia-final bater o detentor do troféu europeu, o Ugra, por 2-1 volta a medir forças com a formação de Madrid.



Para Nuno Dias há diferenças entre as duas equipas que coube ao Sporting defrontar na fase final: "A forma de jogar do Inter é diferente da do Ugra. Os russos têm três pivôs muito fortes fisicamente, enquanto o Inter prefere jogar em velocidade e com os jogadores a terem uma maior mobilidade".



"Como sabem, defrontámo-los [ao Inter] na Ronda de Elite [em 2014/15] mas penso que amanhã a história vai ser diferente, porque estamos a jogar para o título, pelo que são jogos que não se podem comparar", disse o técnico de um jogo que os ‘leões’ então ganharam por 1-0.



Jesús Velasco, treinador da equipa onde alinha o internacional português Ricardinho, elogiou o Sporting: "tem uma grande técnica e estratégia" e sobre o jogo de há duas épocas também deixou um alerta.



"O que aprendemos é que teremos de jogar no nosso limite para os derrotar", advertiu o treinador do campeão espanhol.



Para Jesús Velasco, a sua equipa "tem expectativas altas" e "uma sensação diferente da do ano passado [quando como anfitrião, em Guadalajara, defrontou o Ugra]. Espero que essa experiência nos ajude no nosso objetivo de ganhar amanhã", disse de um jogo que ditou a eliminação da equipa espanhola a jogar em casa.



O Sporting atinge a segunda final da sua história, após ter ganho por 2-1 ao Ugra, enquanto o Inter derrotou o Kairat por 3-2, estando a final de domingo agendada para as 14:30 (horas de Lisboa).