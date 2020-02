Padres portugueses querem revalidar título europeu de futsal na Clerigus Cup

A prova, denominada como Clerigus Cup, realiza-se entre 17 e 21 de fevereiro na República Checa e junta um total de 19 seleções. No grupo de Portugal estão, além da seleção anfitriã, a Hungria, Itália e Cazaquistão.Os padres portugueses dominaram as quatro últimas edições e, por isso, são agora o alvo a abater para as outras seleções, numa competição que tem aumentado de nível de ano para ano, com Portugal a destacar-se.", contou à agência Lusa o capitão de equipa, Marco Gil.Integrando a seleção desde a sua formação, o pároco da diocese de Braga garante que a equipa se preparou com o "espírito para revalidar o título novamente".O segredo para o sucesso nos últimos anos passou pela vontade em "querer mais" após as participações sem resultados e em ter treinadores de futsal junto da equipa, primeiro com José Vasconcelos e atualmente com Ricardo Costa.Para o pároco de 43 anos, conhecido entre os pares como o "Cristiano Ronaldo da seleção da igreja", esta atividade ajuda também na transmissão da mensagem junto dos mais novos.





", referiu, explicando que o objetivo é que entendam que "".A equipa nacional junta 16 jogadores, padres em diversas dioceses do país, como Braga, Vila Real, Viana do Castelo, Porto e Lamego.Diogo Martinho (Lamego) e Fernando Torres (Braga) são as novidades da convocatória para a edição de 2020.