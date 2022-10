Portugal apurado para o Euro2023 de futsal feminino

Fifó abriu o marcador aos 15 minutos, antes de Rafaela Dal Maz empatar, aos 27, o mesmo minuto em que a ‘capitã’ Ana Azevedo recolocou as lusas na frente, antes de Pisco (36), e Cátia Morgado (38 e 39) fecharem a contagem.



Com este resultado, e depois de vitórias com Bielorrússia (14-0) e Eslovénia (12-0), as comandadas de Luís Conceição chegaram aos nove pontos, em nove possíveis, no Grupo 3, deixando as italianas com seis e ‘carimbando’ o apuramento para o Euro2023, que será disputado em local a designar pela UEFA.