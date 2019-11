Portugal com Itália, Bielorrússia e Finlândia na `corrida` ao Mundial de futsal

Aquela fase de apuramento, em que se qualificam diretamente para o Mundial da Lituânia, no próximo ano, os vencedores de cada um dos quatro grupos, decorrerá entre 28 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020.

Os quatro segundos classificados terão que disputar um `play-off`, em duas mãos, em 09 e 12 de abril de 2020, que servirá para encontrar mais dois `finalistas` europeus para o Mundial, no qual a anfitriã Lituânia tem presença assegurada.

Na Ronda de Elite, a Espanha, sete vezes campeã europeia e duas vezes campeã mundial, integra o Grupo B, em conjunto com a anfitriã Sérvia, a França e a Ucrânia.

Do Grupo C fazem parte Croácia, Eslováquia, Azerbaijão e Rússia, vice-campeã mundial, e do Grupo D a República Checa, Roménia, Eslovénia e Cazaquistão.

A fase final do Mundial na Lituânia decorrerá também no próximo ano, de 12 de setembro a 04 de outubro.

No último Mundial, em 2016, na Colômbia, a seleção das `quinas` foi quarta classificada, a segunda melhor prestação de sempre, atrás do terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala.

Composição da Ronda de Elite:

Grupo A: Portugal, Finlândia, Bielorrússia e Itália

Grupo B: Sérvia, França, Ucrânia e Espanha

Grupo C: Croácia, Eslováquia, Azerbaijão e Rússia

Grupo D: República Checa, Roménia, Eslovénia e Cazaquistão