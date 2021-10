Portugal confiante no apuramento para o Euro2022 de futsal feminino

"Portugal é uma das melhores seleções da Europa e do Mundo e quer estar sempre nos jogos decisivos, mas primeiro temos esta fase de apuramento", admite, sublinhando que "não pode haver deslizes”.



A fase final vai decorrer entre 24 e 27 de março de 2022, apurando-se os vencedores dos quatro grupos de qualificação.



“Temos de ser competentes e estar focados no que temos de fazer. Se tivermos critérios na abordagem aos jogos, vamos passar esta fase com distinção", salientou.



A equipa das quinas já está na cidade croata de Karlovac, onde vai jogar o Grupo 2 de qualificação com a Eslovénia, na quarta-feira, a Polónia, na quinta, e a anfitriã Croácia, no dia 23 de outubro, que o selecionador considera o adversário mais difícil.



"A Croácia pode criar muito mais dificuldades do que as outras seleções. Joga em casa e o futsal feminino tem vindo a crescer no país. No último apuramento levaram a decisão do grupo para o último jogo", recorda.



Entre as 12 eleitas para esta fase, apenas a guarda-redes Odete Rocha e a ala Ana Pires, ambas do Nun’Alvares, não participaram no Europeu de 2019, em Gondomar, o que o técnico considera ser um ponto a favor.



"O grupo já trabalha junto há muitos anos e o facto de ser experiente facilita neste momento em que a pandemia tirou algum tempo de trabalho", assevera Luís Conceição, que não esconde a ambição de conquistar o título europeu.



"Nós somos sempre candidatos ao título. Neste momento a Espanha é a número um do ranking, mas sabemos que estamos ao mesmo nível", atira, recordando que depois da final perdida com a Espanha, em Gondomar, a seleção portuguesa já venceu a congénere espanhola por 4-1 e 5-1.



Portugal foi finalista da primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino, em 2019, perdendo apenas na final com Espanha, por 4-0.