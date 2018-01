Portugal defronta a Roménia a abrir o Europeu de futsal

Mário Aleixo - RTP 31 Jan, 2018, 08:04 / atualizado em 31 Jan, 2018, 08:16 | Futsal

O jogo faz parte do Grupo C que também integra a seleção da Ucrânia.



O desafio terá transmissão em direto na RTP 1.



No terceiro lugar do "ranking" europeu, Portugal assume-se como uma das seleções favoritas à conquista do Europeu.



Portugal entra em ação frente a um adversário que naturalizou o portuense Paulo Ferreira e mais dois jogadores brasileiros.



A equipa comandada por Jorge Braz vai lutar pelo título inédito e que lhe escapou por pouco em 2010, quando perdeu na final frente à Espanha, por 4-2.



Na antevisão da partida o futsalista Pedro Cary disse acreditar que "todas as partidas serão marcadas pelo equilíbrio".





Na Arena Stozice, em Liubliana, com lotação para 12500 espetadores, a seleção sabe que terá o apoio de vários estudantes do Programa Erasmus e portugueses rwsidentes na Rslovénia.Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final da competição.Terça-feira, nos dois primeiros encontros da prova, a anfitriã Eslovénia empatou 2-2 com a Sérvia e a Polónia e Rússia também acabaram igualadas, a um.