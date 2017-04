Portugal defronta Roménia rumo ao Euro2018 de futsal

Mário Aleixo - RTP 11 Abr, 2017, 10:02 | Futsal

Nesta altura Portugal lidera o grupo com seis pontos, seguido da Roménia com quatro, a Finlândia com um e a Letónia sem qualquer ponto.



O jogo realiza-se a partir das 16h00.



Na antevisão da partida o futesalista Pedro Cary garantiu que a equipa só pensa na vitória.





O jogador adiantou ainda que a seleção está consciente que o adversário é capaz de colocar algumas dificuldades mas a equipa lusa está mentalmente forte.Antes do jogo Portugal-Roménia realiza-se o outro desafio do grupo que coloca frente a frente Letónia e Finlândia.Os primeiros classificados de cada um dos sete grupos de qualificação garantem presença direta na fase final do Euro2018, enquanto os segundos colocados e o melhor terceiro de entre todos os grupos disputarão um “play-off” a duas mãos, que terá lugar em setembro deste ano.O Euro2018 terá lugar entre 30 de janeiro e 11 de fevereiro de 2018, em Ljubljana, na Eslovénia.