Portugal defronta Rússia nas `meias` do Europeu de futsal feminino em Gondomar

O sorteio da fase final da prova decorreu hoje durante o intervalo do Ucrânia-Portugal, jogo do grupo A do Europeu masculino, partida que está a ser disputada em Groningen, nos Países Baixos, tendo ainda ditado um Ucrânia-Espanha.

Esta será a segunda vez que Gondomar recebe a `final four` do Europeu feminino de futsal, depois de ter acolhido a edição de estreia, em 2019, na qual a seleção nacional foi vice-campeã, depois de ter perdido a final para a Espanha (4-0).