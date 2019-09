RTP Comentários 24 Set, 2019, 14:50 / atualizado em 24 Set, 2019, 14:51 | Futsal

As seleções nacionais de futsal de Portugal e Espanha, finalistas do último Campeonato da Europa, jogam no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.





A Equipa das Quinas prepara a sua participação na Ronda Principal de acesso à Ronda de Elite do Campeonato do Mundo Lituânia 2020.



Portugal jogará em Viseu diante de Letónia, Alemanha e República Checa.