Portugal goleia Croácia por 16-1 e apura-se para o Mundial feminino de futsal

Depois de vencer os dois primeiros jogos com relativa facilidade, frente a Eslovénia (6-0) e Polónia (7-2), Portugal discutia com a Croácia, a organizadora do minitorneio de apuramento, o primeiro lugar do grupo e a qualificação.

Em jogo disputado no Mladost Sports Hall, em Karlovac, o primeiro quarto de hora ainda mostrou um adversário, que perdia apenas por 1-0, com capacidade para resistir, também devido a alguma precipitação das jogadoras portuguesas.Depois disso, e com a pausa técnica, Portugal, finalmente entrou no jogo, e saiu ao intervalo a vencer já por confortáveis 4-1.O ‘show’ do quinteto luso ficou guardado para a segunda parte, período em que a seleção marcou mais 12 golos, fechando a qualificação com um total de 29 golos marcados, e apenas três sofridos.Diante das croatas quase que deu para todas as jogadoras inscreveram o nome nos marcadores, com destaque para o póquer (quatro golos) de Sara Ferreira (25, 27, 30 e 39 minutos) e para os ‘hat-tricks’ de Pisko (quatro, 33, 35) e de Carla Vanessa (22, 25, 40).No Europeu do próximo ano, a disputar em março, além de Portugal, também a Rússia e a campeã europeia Espanha já garantiram a qualificação, ao vencerem os respetivos grupos.Por definir está o vencedor do grupo 3 e quarto finalista, a sair do jogo de domingo entre a Ucrânia e a Finlândia.No Europeu de 2019, Portugal foi vice-campeão, ao ser goleado na final pela Espanha (4-0), uma competição de estreia que contou também com a Rússia (terceira) e a Ucrânia (quarta).Jogo realizado no Mladost Sports Hall, em Karlovac.Croácia - Portugal, 1-16.Ao intervalo: 1-4.Marcadores0-1, Pisko, 04 minutos.0-2, Tomislava Matijevic, 16 (na própria baliza).1-2, Tomislava Matijevic, 17 (grande penalidade).1-3, Fifó, 17.1-4, Janice Silva, 17.1-5, Carla Vanessa, 22.1-6, Carla Vanessa, 25.1-7, Sara Ferreira, 25.1-8, Sara Ferreira, 27.1-9, Sara Ferreira, 30.1-10, Fifó, 32.1-11, Pisko, 33.1-12, Lídia Moreira, 33.1-13, Pisko, 35.1-14, Sara Ferreira, 39.1-15, Ana Azevedo, 40.1-16, Carla Vanessa, 40.Equipas:- Croácia: Nikolina Severinski, Sandra Trstenjak, Tomislava Matijevic, Valentina Stipancevic e Gabrijela Gaiser. Jogaram ainda Sandra Brkan, Sara Bucic, Marijana Oresic, Andrea Telisman, Marija Zagar.Selecionador: Luka Marinovic.- Portugal: Ana Catarina, Ana Pires, Cátia Morgado, Ana Azevedo e Lídia Moreira. Jogaram ainda Pisko, Fifó, Inês Fernandes, Carla Vanessa, Janice Silva, Sara Ferreira e Odete Rocha.Selecionador: Luís Conceição.Árbitros: Ivo Tsenov (Bulgária) e Yevhen Hordiienko (Ucrânia).Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Inês Fernandes (17).