Portugal quer vencer a Ucrânia para ganhar Grupo C

Mário Aleixo - RTP 04 Fev, 2018, 10:26 / atualizado em 04 Fev, 2018, 10:26 | Futsal

A formação de Jorge Braz, que se estreou com um triunfo por 4-1 sobre a Roménia, com Ricardinho em grande, tem os mesmos três pontos, mas vantagem em termos de golos em relação à Ucrânia, que só bateu os romenos por tangenciais 3-2.



Quando terminar o seu encontro, que tem início às 17h00 de Lisboa, e transmissão na RTP 1, Portugal não ficará, porém, a saber quem defronta nos quartos de final, na terça-feira, pois o derradeiro jogo do Grupo D, que determinará o adversário, só tem início às 19h45.



A formação portuguesa tem um jogador em perigo de exclusão para os quartos de final, Tunha. O pivô viu um cartão amarelo frente à Roménia e, se hoje voltar a ser admoestado, cumprirá um jogo de castigo.



O treinador nacional Jorge Braz avança para o desafio com o único objetivo de vencer porque a ideia é garantir o primeiro lugar do grupo.





No Grupo D que cruza com Portugal nos "quartos", após dois jogos, o Azerbaijão lidera o agrupamento, com três pontos, face ao triunfo por 5-3 sobre a França, seleção à qual a Espanha, vencedora de sete das 10 edições da prova e campeã em título, não conseguiu ganhar, empatando 4-4.Os azeris, já apurados e apenas necessitados de um empate para ganhar o agrupamento, vão disputar o primeiro lugar com a Espanha, que, para ser primeira, precisa de vencer e, para garantir o apuramento, não pode perder por mais de dois golos de diferença, pois, nesse cenário, seguiria em frente a França.A formação das quinas tem como melhor registo em campeonatos da Europa o segundo lugar de 2010, somando ainda dois quartos, em 2007, quando foi o país organizador da competição, e na última edição, disputada na Sérvia, em 2016.Num Europeu fértil em surpresas, a maior de todas aconteceu no último sábado, com a bicampeã europeia, Itália, a ser afastada pela primeira vez na fase de grupos, ao perder, por 2-1, com a Eslovénia.