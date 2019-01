Portugal vence Espanha em futsal feminino

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jan, 2019, 07:55 / atualizado em 10 Jan, 2019, 07:55 | Futsal

Um dia depois da vitória espanhola por 4-3, as seleções voltaram a defrontar-se em Tenerife, Canárias, agora com vitória lusa neste jogo que teve por palco o Pavilhão Municipal Los Hinojeros, de Granadilha.



A Espanha pressionou forte de início e colocou-se em vantagem aos três minutos, com o golo de Ampi. As portuguesas sacudiram logo a pressão, entrando no jogo com um remate venenoso de Carla Vanessa, que a espanhola Noelia Montor desviou para a própria baliza (7 minutos).



Portugal foi mais forte no resto do encontro, apesar de haver ocasiões para ambos os lados, e chegou à vitória com um golo ao cair do pano de Rute Duarte (39).



As duas seleções poderão defrontar-se na final do Europeu, caso vençam os respetivos adversários nas meias-finais, marcadas para 15 de fevereiro. Portugal vai jogar com a Ucrânia, enquanto que a Espanha defrontará a Rússia.



O selecionador nacional Luís Conceição elogiou a "exibição consistente" da sua equipa, com um "resultado adequado ao que foi feito". "Para este jogo, reajustámos os esquemas táticos e retocámos pormenores na organização defensiva, a vitória é fruto dessas mudanças e sobretudo da nossa vontade e querer", acrescentou.



"Queremos ganhar sempre, só que nem todos os dias conseguimos manter esse foco e disputar todos os duelos individuais. Hoje, disputámos esses duelos com intensidade máxima e conseguimos vencer a maioria", disse ainda.