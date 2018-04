Portugal vence por 3-1 e soma segundo triunfo consecutivo sobre a Sérvia

Lusa Comentários 04 Abr, 2018, 18:55 | Futsal

A equipa sérvia, que no primeiro dos dois jogos particulares com Portugal, realizado na terça-feira, já tinha perdido por 3-2, voltou a dar boa réplica, mas acabou por averbar nova derrota, desta feita por 3-1.



A seleção nacional, que no passado mês de fevereiro conquistou o título de campeã europeia da modalidade, podia ter inaugurado o marcador logo aos nove minutos, por André Coelho, na sequência de uma boa jogada coletiva, mas o guarda-redes sérvio Jakov Vulic conseguiu adiar o primeiro golo de Portugal.



Apesar de ter tido várias oportunidades, a seleção portuguesa chegou ao intervalo a vencer apenas por 1-0, com um golo de Bruno Coelho, aos 17 minutos, que assim deu alguma justiça ao marcador, face à prestação das duas equipas na etapa inicial.



A segunda parte começou, praticamente, com o segundo golo de Portugal, desta vez por André Coelho, que conseguiu desviar à bola da baliza, após defesa incompleta do guarda-redes sérvio a um remate forte de Miguel Ângelo, e colocou a equipa portuguesa a vencer por 2-0.



A equipa nacional manteve a pressão alta sobre a Sérvia e, pouco depois, chegou ao 3-0, com um remate de longe de Fábio Cecílio, que resultou num golo de belo efeito.



Portugal tinha o jogo controlado, mas a Sérvia ainda reagiu nos últimos minutos e conseguiu reduzir a desvantagem por Denis Ramic, que estabeleceu o resultado final em 3-1.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.



Portugal - Sérvia, 3-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Bruno Coelho, 17.31 minutos.



2-0, André Coelho, 21.43



3-0, Fábio Cecílio 28.45



3-1, Denis Ramic, 35.15



Equipas:



- Portugal: Vítor Hugo (GR), Fábio Cecílio, Tiago Brito, Bruno Coelho e Márcio. Jogaram ainda: André Coelho, Coelho, Afonso, Mário Freitas, Bebé (GR), Miguel Ângelo, Erick, Nilson e Tunha.



Selecionador: Jorge Braz.



- Sérvia: Jakov Vulic, Stefan Rakic, Denis Ramic, Nikola Matijevic e Milos Simic. Jogaram ainda Andrija Stankovic, Milan Mutavdzic, Vladan Vésic, Kristijan Radin, Stefan Krstic, Miroslav Stefanovic (GR), Strahinja Petrov e Uros Krasnic.



Selecionador: Goran Ivancic.



Árbitros: Miguel Castilho e Petar Radojcic



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: cerca de 1.300 espetadores.