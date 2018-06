Ricardinho diz que fica no Inter Movistar, após quinto título espanhol de futsal

Lusa Comentários 20 Jun, 2018, 08:54 | Futsal

"Como toda a gente sabe, tenho contrato com o Inter e se tenho, é para continuar. O que se passar a seguir, já é entre o presidente e os outros. O presidente falou comigo, eu com ele e já está. Vou ficar, vou ficar", disse à radio Cadena Ser, após o quinto jogo da final com o FC Barcelona.

Ricardinho, campeão europeu pelo Benfica em 2009/10, foi apontado como reforço do Sporting para a temporada 2018/19, depois de o clube português lhe apresentar, segundo a imprensa, uma proposta para ganhar cinco milhões de euros por ano.

O internacional luso não participou na terça-feira no quinto e decisivo jogo da final do `play-off` do campeonato espanhol de futebol, que o Inter Movistar conquistou, ao bater o FC Barcelona por 3-1 nos penáltis, após 1-1 no final do prolongamento.

"No quarto jogo do `play-off`, em Barcelona, senti uma dor na perna direita e, quando cheguei a Madrid, fiz exames, que confirmaram uma microrrotura", explicou Ricardinho, negando qualquer castigo por, alegadamente, não querer continuar.