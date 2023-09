Seleção de futsal de sub-19 "ansiosa" por estreia no Euro ante a campeã Espanha

“Estes jogadores estão perfeitamente identificados com as exigências e dinâmicas das seleções nacionais, alguns deles representam Portugal desde os sub-15. Todos sabem da importância desta competição para o seu futuro. É um momento importante que os poderá projetar para outros patamares”, disse, citado no site da Federação Portuguesa de Futebol.



Num Grupo A que inclui ainda a França e a anfitriã Croácia, o técnico assume que “normalmente, neste tipo de competições, o primeiro jogo traz sempre alguma ansiedade”, contudo garante que a sua equipa está “preparada para entrar da melhor maneira” na competição que vai decorrer na Zatika Arena de Porec.



José Luís Mendes desvaloriza o histórico de resultados com a Espanha – “o registo, com esta geração, é um indicador positivo” – por entender que se tratam de adversários “muito equilibrados, a nível individual e coletivo”.



“Os resultados no último ano têm sido favoráveis a Portugal, mas todos os encontros foram bastante equilibrados. Antevejo um jogo muito equilibrado, são duas seleções que se equivalem e creio que os detalhes farão toda a diferença. Estamos preparados, é a reedição da final do Europeu do ano passado”, ganha pela Espanha, ilustrou.



O técnico recorda que, ainda assim, se tratam de “gerações diferentes”, sendo que a única coisa que está garantida é “um bom espetáculo”.



Portugal defronta a Espanha no domingo, a França na segunda-feira e a Croácia na quarta-feira, sendo que os dois primeiros avançam para as meias-finais que se disputam na sexta-feira, dois dias antes da final.



A ‘poule’ B é composta pela Itália, Ucrânia, Eslovénia e Finlândia.



A Espanha venceu as duas únicas competições até ao momento, em 2019, na Letónia, e em 2022, em casa, esta última batendo na final Portugal por 6-2, já no tempo extra.