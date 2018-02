Seleção de futsal festeja e escolhe a cor da medalha

Mário Aleixo - RTP 09 Fev, 2018, 08:34 / atualizado em 09 Fev, 2018, 08:34 | Futsal

A primeira vez que a seleção esteve na final foi em 2010, na Hungria, o adversário foi a Espanha e a equipa lusa perdeu por 2-4.



O melhor jogador do mundo de futsal, Ricardinho, estará pela primeira vez na final de um Europeu, dado que em 2010 falhou a presença por lesão.



A jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, fez o registo da euforia de apoiantes e elementos da equipa nacional.





A claque “Raça Tuga” regozija-se com a chegada da seleção à final e canta e dança.O selecionador nacional Jorge Braz fala na medalha de prata que está garantida mas quer mais e já sonha com o ouro.João Matos é um dos jogadores mais experientes da seleção e reconhece que, a cada ano que passa, as outras seleções já respeitam mais Portugal.A Espanha parceira de Portugal na final deste sábado, a partir das 19h45 hora portuguesa, também reconhece valor à equipa lusa na palavra do técnico espanhol Venancio López.