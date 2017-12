Seleção de futsal vence em teste para o Euro2018

Mário Aleixo - RTP 06 Dez, 2017, 08:51 / atualizado em 06 Dez, 2017, 08:51 | Futsal

Em solo rival, Portugal dominou o primeiro tempo, mas só marcaria no segundo, aos 30 minutos, com Alen Fetic, infeliz, a desviar para a sua baliza um cruzamento de Tiago Brito.



O segundo golo foi apontado por João Matos (40), aproveitando o facto de a Eslovénia atuar com cinco jogadores de campo, quando tentava o empate, pelo que o atleta luso marcou do seu próprio meio campo.



Entre os dois golos, dois remates aos ferros, por Kristjan Cujec (32) e André Coelho (36).



"Foi um jogo consistente. A Eslovénia tem qualidade. Apresenta um jogo direto, com o uso de pivots, tem capacidade de segurar a bola e capacidade física enormes. Fomos rigorosos na forma de parar esse tipo de jogo direto", congratulou-se o selecionador Jorge Braz, em declarações ao site da federação.



As seleções de Portugal e da Eslovénia voltam a defrontar-se esta quarta-feira, desta vez no Stozice Arena, em Liubliana, recinto que será palco das 20 partidas do Euro2018.



"Na quarta-feira vão ser mais agressivos ofensivamente, vão querer forçar mais e vamos ter de saber lidar com isso. Reajustar pequenas coisas, mas continuar a evoluir nesta organização. Com esta consistência é difícil perdermos um jogo", completou Jorge Braz.



Portugal integra o grupo C e defrontará na fase de grupos as formações da Roménia (em 31 de janeiro) e da Ucrânia (em 04 de fevereiro).