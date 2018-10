Seleção feminina de futsal conquista ouro na Argentina

Comentários 18 Out, 2018, 07:29 / atualizado em 18 Out, 2018, 07:29 | Futsal

Uma entrada de rompante – “Fifó”, a melhor marcadora lusa com 21 golos, inaugurou o marcador logo aos oito segundos -, permitiu à equipa portuguesa serenar e a mesma “Fifó”, aos 10 e 15 minutos, ampliou a contagem para os 3-0, resultado com que se atingiu o intervalo.



A atleta do Benfica, no segundo minuto da segunda parte, anotou o seu quarto tento e da seleção portuguesa, num lance em que uma jogadora japonesa tocou ainda na bola, tendo as nipónicas respondido no mesmo minuto e reduzido para 4-1, resultado final da partida.A equipa portuguesa terminou o torneio invicta, somando vitórias nos cinco encontros disputados. Na fase preliminar, derrotou o Chile (15-2), a República Dominicana (14-0), os Camarões (6-0) e o Japão (2-0), para, já nas meias-finais, bater a Bolívia por 16-2.À jornalista da Antena 1, Margarida Vaz, “Fifó” disse estar muito feliz por ter ajudado a equipa, mas considera que o importante é a seleção trazer a medalha de ouro para Portugal.“Fifó”, a alcunha de Ana Sofia, a autora dos quatro golos que deram a vitória e a medalha de ouro a Portugal.Fifó é mesmo a melhor marcadora dos jogos olímpicos da juventude, ao todo marcou 21 golos.O selecionador nacional, Luís Conceição, diz que esta conquista é fruto de vários anos de trabalho.A equipa regressa a Portugal domingo de manhã. A chegada está prevista para cerca das 9h00 ao aeroporto de Lisboa.