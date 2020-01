Seleção portuguesa de futsal completa para a Ronda de Elite para o Mundial

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta do início do estágio, o segundo, depois de cinco dias em Rio Maior, tendo em vista os embates com Bielorrússia na quinta-feira, Finlândia na sexta, e Itália no domingo.O ala Ricardinho e o guarda-redes Edu estiveram ausentes da concentração na cidade ribatejana, mas o guardião dos espanhóis do Viña Albali Valdepeñas atestou a motivação do grupo nacional.", afirmou Edu, citado pela FPF.O guarda-redes conta duas internacionalizações, em dezembro último, nas vitórias por 2-1 e 4-3, nos jogos particulares disputados em França, frente à seleção gaulesa.", sublinhou.Portugal, campeão da Europa, vai estrear-se na quinta-feira, frente à Bielorrússia, sendo nesse encontro que os jogadores devem pensar, segundo Edu.", frisou o guarda-redes.Qualificam-se para o Mundial, que vai ser disputado na Lituânia, entre 12 de setembro e 4 de outubro, os primeiros classificados dos quatro grupos da Ronda de Elite, e os vencedores dos "play-offs" a disputar entre os quatro segundos classificados.

Portugal procura a sua sexta participação consecutiva num Mundial, depois das presenças em 2000 (Guatemala), 2004 (Taiwan), Brasil (2008), Tailândia (2012) e Colômbia (2016), sendo que o melhor resultado ocorreu precisamente na primeira participação, com um terceiro lugar na Guatemala.