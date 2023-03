Seleção portuguesa de futsal goleia Suíça em jogo de preparação em Rio Maior

Zicky Té e Pany Varela, na primeira parte, e Erick Mendonça, Bruno Coelho, Pauleta, Hugo Neves e André Coelho, já na segunda metade, construíram a goleada lusa num duelo que serviu para preparar o embate com a Bielorrúsia, em 07 de março, onde a formação liderada por Jorge Braz chega sem pressão, uma vez que carimbou hoje a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2024, após beneficiar da derrota da Bielorrússia frente à Lituânia (2-1) e assegurar a conquista do Grupo 4.



Aos 10 minutos, Zicky Té, oportuno e ao segundo poste, inaugurou o marcador, confirmando o ímpeto inicial da seleção portuguesa, que, antes, já tinha testado a baliza adversária por várias ocasiões – uma das quais logo a abrir o jogo, com o chapéu perfeito de Pany Varela a ser intercetado em cima da linha de golo.



O segundo tento chegou com naturalidade através de uma boa combinação ofensiva, em que Bruno Coelho largou a bola para Erick Mendonça, tendo este colocado ao segundo poste onde Pany Varela, de pronto, aumentou a contagem.



Na etapa complementar, os campeões do mundo voltaram a entrar mais fortes e avolumaram a contenda aos 25 minutos, por Erick Mendonça, que aproveitou da melhor forma para ao segunda poste encostar uma bela jogada individual protagonizada por Fábio Cecílio.



O conjunto orientado pelo técnico português João Freitas Pinto ia tentando apostar no contra-ataque, mas sem conseguir assustar a baliza lusa, onde os três guarda-redes somaram minutos.



Foi, inclusive, a seleção portuguesa que aumentou a contagem por mais quatro vezes.



Aos 31 minutos, Bruno Coelho concluiu sem dificuldade uma jogada que começou numa recuperação de bola em zona avançada, e, no minuto seguinte, Pauleta, na cara de Philipp Aranya, disparou forte para o quinto golo da noite.



Mas o resultado não estava fechado, uma vez que Hugo Neves, aos 34 minutos, também fez o gosto ao pé, após um excelente passe de Erick Mendonça, e, já no último minuto, André Coelho, de carrinho, selou o resultado final.



A equipas das ‘quinas’, refira-se, defronta a Bielorrússia no dia 07, em Yerevan, na Arménia, e, em caso de triunfo, fecha a primeira fase de qualificação para o Mundial2024 apenas com vitórias.







Jogo disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.



Portugal – Suíça, 7-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Zicky Té, 10 minutos.



2-0, Pany Varela, 17.



3-0, Erick Mendonça, 25.



4-0, Bruno Coelho, 31.



5-0, Pauleta, 32.



6-0, Hugo Neves, 34.



7-0, André Coelho, 40.







Equipas:



- Portugal: Edu Sousa, André Sousa, André Correia, João Matos, André Coelho, Tomás Paçó, Afonso Jesus, Erick Mendonça, Fábio Cecílio, Pany Varela, Pauleta, Tiago Brito, Bruno Coelho, Zicky Té e Hugo Neves.



Treinador: Jorge Braz.



- Suíça: Thierry Huber, Philipp Aranya, Nuno Rodrigues, David De Freitas, Nicolas Spiegel, Victor Silverio, Dylan Barreira, Marcoyannakis, Diego Uebelhart, Louka Pasche, Sabaudin Liamalari, Simon Gossi, Arbias Binaku, Gabriel Buckson, Augustin Tanushaj, Andi Qerfozi e Luca Lanzendorfer.



Treinador: João Freitas Pinto.







Árbitro: Rúben Santos (AF Porto), Miguel Castilho (AF Lisboa), José Moreira (AF Porto) e Wilson Soares (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Andi Qerfozi (3).



Assistência: 1.030 espetadores.