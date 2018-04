Seleção portuguesa de futsal vence a Sérvia por 3-2 em Sines

Lusa Comentários 03 Abr, 2018, 21:54 | Futsal

A seleção nacional, que na quarta-feira volta a defrontar a equipa da Sérvia, às 17:00, não contou com alguns dos melhores jogadores, incluindo o melhor do mundo, Ricardinho, mas apresentou uma equipa competitiva e recheada de bons valores, que dão garantia para o futuro da modalidade em Portugal.



Atual campeão europeu de futsal, Portugal esteve melhor na etapa inicial e poderia ter marcado logo aos 10 minutos de jogo, quanto teve um remate ao poste da baliza da Sérvia, mas foi nos muitos finais que a equipa nacional desperdiçou as melhores oportunidades de inaugurar o marcador.



Erick quase marcava no final da etapa inicial, mas o guarda-redes Jakov Vulic defendeu o remate do jogador português e a recarga saiu ao lado do poste esquerdo da baliza da Sérvia.



Pouco depois Márcio bem se esticou mas não conseguiu a fazer o desvio de cabeça que daria o primeiro golo de Portugal e a primeira parte terminou com o resultado de 0-0, sem que a seleção portuguesa tivesse traduzido em golos a superioridade evidenciada durante a etapa inicial.



A segunda parte começou da melhor forma para a seleção sérvia que surpreendeu a equipa portuguesa e chegou ao golo (0-1) aos 20 segundos (20.20) por Stefan Rakic, que rematou sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Vítor Hugo, que rendeu Bebé ao intervalo.



Pelo que tinha feito no primeiro tempo, Portugal não merecia sofrer o golo adversário, mas viu-se a perder no primeiro minuto da etapa complementar.



A seleção portuguesa respondeu com três golos no espaço de três minutos, por Bruno Coelho, André Coelho e Fábio Cecílio. Num ápice, a equipa portuguesa fazia jus ao título de campeão da Europa e colocava-se a vencer por 3-1.



Aos 32 minutos foi assinalada uma grande penalidade contra a equipa portuguesa e Marko Peric não desperdiçou a oportunidade e estabeleceu o resultado final em 3-2.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.



Portugal - Sérvia, 3-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Stefan Rakic, 20.20 minutos.



1-1, Bruno Coelho 23.53



2-1, André Coelho, 24.30



3-1, Fábio Cecílio, 25.20



3-2, Marko Peric, 32.47 (grande penalidade)



Equipas:



- Portugal: Bebé, Tiago Brito, Bruno Coelho, Márcio e Nilson. Jogaram ainda: André Coelho, Coelho, Afonso, Fábio Cecílio, Mário Freitas, Miguel Ângelo, Vítor Hugo (GR), Erick e Tunha.



Selecionador: Jorge Braz.



- Sérvia: Jakov Vulic, Marco Peric, Stefan Rakic, Denis Ramic e Milos Simic. Jogaram ainda Andrija Stankovic, Milan Mutavdzic, Vladan Vésic, Kristijan Radin, Nikola Matijevic, Stefan Krstic, Miroslav Stefanovic (GR), Strahinja Petrov e Uros Krasnic.



Selecionador: Goran Ivancic.



Árbitros: Miguel Castilho e Petar Radojcic.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marko Peric (24.12)



Assistência: cerca de 1.600 espetadores.