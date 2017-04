Sporting defronta Estoril-Praia na Taça de Portugal de futsal

Lusa 12 Abr, 2017, 18:08 | Futsal

O Benfica, finalista vencido, defronta o primodivisionário São João, enquanto o Modicus, que eliminou o Sporting de Braga nos ‘oitavos’, bate-se com o Burinhosa no outro encontro entre equipas da primeira divisão.



O quadro fica completo com o jogo entre o Moradores da Portela e o Viseu 2001, dois clubes da II Liga nacional.



A ‘final-8’, que engloba os encontros dos quartos de final, meias-finais e a final, será disputada no Pavilhão Multiusos de Gondomar de 11 a 14 de maio.



Igualmente sorteado foi o emparelhamento das equipas para as meias-finais com um possível encontro entre Benfica e Sporting, com o vencedor do Moradores da Portela-Viseu 2001 e do Modicus-Burinhosa a disputarem o outro lugar na final.



Na prova feminina, ficou igualmente definida a ‘final four’ da prova, que se disputa nos mesmos dias e no mesmo recinto, com o Benfica a lutar com o Sporting por um lugar na final e o Lusitânia Lourosa a enfrentar o Novasemente.



Programa dos quartos de final da Taça de Portugal de futsal masculino:

Estoril-Praia (D) – Sporting (I)

A. Moradores da Portela (II) – Viseu 2001 (II)

Modicus (I) – Burinhosa (I)

SL Benfica (I) – São João (I)



Programa das meias-finais da Taça de Portugal de futsal masculino:

Estoril-Praia (D) ou Sporting (I) – SL Benfica (I) ou São João (I)

A. Moradores da Portela (II) ou Viseu 2001 – Modicus (I) ou Burinhosa (I)



Programa das meias-finais da Taça de Portugal de futsal feminino:

Benfica (I) – Sporting (I)

Lusitânia Lourosa (I) – Novasemente (I)