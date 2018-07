Sporting defronta Kairat Almaty na "Champions" de futsal e Benfica o FC Barcelona

Lusa Comentários 05 Jul, 2018, 15:34 / atualizado em 05 Jul, 2018, 15:34 | Futsal

Finalista da última edição da principal prova de clubes europeia, então denominada UEFA Futsal Cup, o Sporting vai defrontar os cazaques do Kairat Almaty, os bielorrussos do LSM Lida e os kosovares do Feniks, que vão organizar o Grupo 4.



Também com entrada direta na ronda principal, o Benfica, vice-campeão português, ficou integrado no Grupo 1, juntamente com os espanhóis do FC Barcelona, os franceses do Kremlin-Bicêtre United e os belgas do Halle-Gooik, que serão os anfitriões.



As duas equipas portuguesas não deverão ter grandes dificuldades para chegar à Ronda de Elite, uma vez que se apuram os três primeiros classificados de cada um dos quatro grupos do caminho A - que engloba os países com melhor 'ranking'.



A ronda principal disputa-se de 02 a 07 de outubro, enquanto a Ronda de Elite, que terá quatro grupos, se vai realizar de 13 a 18 de novembro.



A 'final four', com cada um dos vencedores dos grupos da ronda de elite, está marcada para o final de abril.