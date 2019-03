Sporting derrota Belenenses e está na meia-final da Taça de Portugal de futsal

Lusa Comentários 28 Mar, 2019, 20:33 | Futsal

Empenhado no duplo feito de igualar os sete títulos do Benfica e os dois consecutivos da Fundação Jorge Antunes, o Sporting, ainda assim, viveu problemas nos primeiros 10 minutos, em face da estratégia do Belenenses.



Apostando em transições rápidas, a velocidade de Bruno Pinto e de Mamadu Turé causou problemas aos ‘leões', aos quais valeu a qualidade de André Sousa entre os postes.



E, depois de Jota, aos nove minutos, perder o primeiro, num remate na cara do guarda-redes, que saiu sobre a barra, Cardinal cumpriu o seu papel de pivô e deu vantagem ao Sporting, atrás de um remate à meia-volta, aos 12 minutos.



Mais seguro na forma como passou a fazer as transições ofensivas, e conseguindo ter mais tempo a bola, o detentor da Taça de Portugal manteve os problemas afastados da sua área até ao intervalo.



Com o Belenenses a continuar a dar trabalho ao guarda-redes ‘leonino', foi, contudo, o Sporting que voltou a marcar, num remate do meio-campo de Deo, que contornou a dificuldade dos ‘leões’ em jogar próximo da baliza de André Carrola.



A velocidade de Bruno Pinto foi premiada ao minuto 33, depois de já ter perdido outro golo na cara de André Sousa (29), com uma finalização de pé esquerdo que surpreendeu o guardião do Sporting e levou a indecisão até ao fim do jogo.



O marcador não sofreu, porém, mais alterações e o Sporting vai, assim, jogar no sábado, às 15h00, com a Burinhosa a primeira meia-final da edição 2018/19 da Taça de Portugal.