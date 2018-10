Sporting e Benfica dominam convocatória da seleção de futsal

Lusa Comentários 23 Out, 2018, 15:50 / atualizado em 23 Out, 2018, 16:44 | Futsal

O selecionador Jorge Braz chamou André Sousa, Erick Mendonça, João Matos, Pany e Pedro Cary, do Sporting, e André Coelho, Bruno Coelho, Fábio Cecílio e Tiago Brito, do Benfica, num total de nove jogadores dos rivais lisboetas.



A lista de 14 convocados conta também com Nilson e Vítor Hugo, do Sporting de Braga, Tunha, do Burinhosa, e o melhor jogador do futsal mundial em 2010, 2014, 2015 ,2016, 2017, Ricardinho, que atua nos espanhóis do Inter Movistar.



Entre as escolhas do treinador, destaque ainda para Tiago Cruz, do Rio Ave, que pode obter a primeira internacionalização A.



Portugal, campeão europeu em título, defronta o Japão em 30 e 31 de outubro, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal, com ambos os jogos agendados para as 19:00 horas, no âmbito da preparação para a fase de qualificação do Mundial de 2020.



Lista de 14 convocados:



Sporting: André Sousa, Erick Mendonça, João Matos, Pany e Pedro Cary.



Benfica: André Coelho, Bruno Coelho, Fábio Cecílio e Tiago Brito.



Sporting de Braga: Nilson e Vítor Hugo.



CCRD Burinhosa: Tunha.



Inter Movistar (Esp): Ricardinho.



Rio Ave: Tiago Cruz.