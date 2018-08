Sporting e Fabril disputam Supertaça de futsal em Loulé, em 08 de setembro

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 19:26 | Futsal

O embate entre os ‘leões’, tricampeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal, e o emblema do Barreiro, finalista da prova ‘rainha, vai ocorrer no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, que tem capacidade para cerca de três mil espetadores.



O Sporting, que já venceu a Supertaça sete vezes, é o atual detentor do troféu, enquanto o Fabril foi relegado para a segunda divisão, após acabar o campeonato no 13.º e penúltimo lugar.