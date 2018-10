Sporting estreia-se a vencer na Liga dos Campeões de futsal

Lusa Comentários 03 Out, 2018, 20:51 | Futsal

Os 'leões' colocaram-se em vantagem ainda antes do primeiro minuto, por Léo, com Diego Cavinato a dilatar a vantagem à passagem do minuto oito e Dieguinho a fazer o terceiro antes dos 10 minutos.



No segundo tempo, o conjunto orientado por Nuno Dias procurou mais gerir a vantagem, permitindo que o Lida, na parte final da partida, marcasse dois golos, por Vladimir Zhigalko, aos 31 minutos, e por Maksim Voronin, aos 39.



Com este resultado, o Sporting garante três pontos nas contas do grupo 4 e vai agora defrontar o Kairat, do Cazaquistão, na quinta-feira, em jogo da segunda jornada.



A equipa ‘leonina’ ficou integrada no grupo 4 do caminho A, com o Kairat Almaty, do Cazaquistão, o LSM Lida, da Bielorrússia, e o Feniks, do Kosovo.



A outra equipa portuguesa que participa na Liga dos Campeões Europeus, o Benfica, faz parte do grupo 1 do caminho A, juntamente com o Barcelona, de Espanha, o Kremlin-Bicêtre United, de França, e o FP Halle-Gooik, da Bélgica.



Esta primeira fase conta com 32 equipas divididas por quatro grupos de quatro equipas, com os três primeiros classificados de cada grupo a apurarem-se para a Ronda de Elite.