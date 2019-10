Sporting goleia Ekonomac e garante Ronda de Elite da `Champions` de futsal

Lusa Comentários 10 Out, 2019, 19:16 / atualizado em 10 Out, 2019, 19:16 | Futsal

A história do jogo foi a dos golos, marcados por Cavinato (3), Cardinal (3), Erick (2), Rocha (2), Merlim e Taynan, enquanto pela equipa sérvia marcou Vasic, de penálti.

Com este triunfo, o Sporting assegurou a passagem à Ronda de Elite da Liga dos Campeões, visto que no grupo 1, tal como nos 2,3 e 4, só o último classificado não se apura.

Nos grupos 5, 6, 7 e 8 só o primeiro classificado garante a qualificação para a Ronda de Elite.

O grupo 1, além do Sporting, que lidera com seis pontos, conta com os eslovenos do Dobovec, os bósnios do FC Mostar, além dos sérvios do Ekonomac.