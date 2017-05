Sporting nas meias-finais da Taça depois de golear o Estoril

Lusa 11 Mai, 2017, 20:26 | Futsal

A goleada 'leonina' começou a ser construída ao segundo minuto de jogo, por Merlim, que assinou um ‘hat-trick’ (02, 10 e 34), assim como Dieguinho (05, 24 e 29), com Edgar Varela (04 e 38), Diogo (17 e 27) e Paulinho (26 e 32) a bisarem no encontro e Rúben Teixeira a marcar um golo na própria aos 18 minutos.



Num jogo de sentido único, o Sporting desde cedo impôs o seu domínio, e prova disso foram os três golos marcados nos cinco minutos iniciais, primeiro num remate forte de Merlim, depois numa jogada coletiva concluída por Edgar Varela, e de seguida num lance estudado finalizado por Dieguinho.



Os 'leões' continuaram com o pé no acelerador, marcando mais três golos até ao intervalo, com Merlim a 'bisar' numa jogada idêntica ao primeiro golo, enquanto Diogo concluiu uma jogada estudada e Rúben Teixeira fez um autogolo na tentativa de aliviar, desde o meio campo.



Os 'canarinhos' ainda chegaram por três vezes com perigo à baliza de Marcão, mas o 'guardião' estava intransponível.



Na segunda parte o Sporting continuou a pressionar a frágil defesa estorilista, com Dieguinho, Paulinho e Diogo a fazerem três golos em três minutos.



O mesmo Paulinho fez o melhor golo do encontro, aos 32 minutos, ao tirar o guarda-redes do caminho com um 'cabrito' e concluir com um pontapé acrobático, dois minutos antes de Merlim completar o ‘hat-trick’, rematando cruzado no frente a frente com o ‘guardião’ Ivo Coelho.



Aos 38 minutos, Gonçalo Portugal rematou desde o meio-campo e encontrou Edgar Varela junto ao poste da baliza para 'bisar', e Dieguinho fechou o marcador ao aproveitar um ressalto na área.