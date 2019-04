Sporting quer título europeu de futsal na final mais competitiva dos últimos anos

Lusa Comentários 22 Abr, 2019, 12:49 | Futsal

"Acredito que é a `final four` mais competitiva dos últimos anos", afirmou João Matos no aeroporto de Lisboa, na partida da equipa para Almaty, no Cazaquistão, onde vai decorrer a competição, entre sexta-feira e domingo.

O jogador do Sporting garantiu que a equipa, finalista vencida nas duas últimas edições, está de olhos postos no título: "Vamos estar supermotivados, por todas as razões, pela envolvência da competição e porque todos nos queremos e desejamos muito este título".

"Temos um plantel extremamente experiente a nível mundial, experiência e competência não nos faltam, só temos de aplicar dentro de campo todas as nossas qualidades" afirmou.

O internacional português, de 32 anos, considerou que o adversário mais difícil, "por ser o próximo, nas meias-finais", é o Inter Movistar, equipa vencedora das duas últimas edições e na qual alinha o português Ricardinho.

João Matos, que representa a equipa principal de futsal do Sporting desde 2005/06, admitiu que o título europeu de clubes completava a sua carreira: "Já tenho um título europeu de seleções, falta-me um mundial de seleções e um europeu de clubes, acredito que vai ser este ano".

Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting, assegurou que a equipa "se tem preparado para a competições desde o início da época" e parte focada, e com ambição renovada.

"Temos de nos focar naquilo que é o nosso objetivo e o nosso objetivo é chegar a Portugal dia 29 com a taça dos clubes campeões europeus", afirmou

"Conseguir uma vitoria numa competição destas é algo extraordinário, temos de pensar que conseguimos chegar a este patamar e não sabemos quando vamos conseguir voltar a estar lá", referiu, acrescentando que os `leões` querem fazer jus ao ditado popular "à terceira é de vez".

O Sporting, atual tricampeão português, defronta na sexta-feira, na meia-final os espanhóis do Inter Movistar, às 18h45 locais (13h45, em Lisboa).

A outra meia-final oporá, também na sexta-feira, os espanhóis do FC Barcelona aos cazaques do Kairat Almaty.

O encontro de atribuição do terceiro lugar está agendado para domingo, às 16h30 locais (12h30, em Lisboa) e a final para as 20h00 (15h00, em Lisboa).

Em 2017, os `leões` foram derrotados na final, disputada também em Almaty, pelo Inter Movistar por 7-0, e no ano passado perderam com a equipa de Ricardinho por 5-2, em Saragoça.