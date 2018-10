Sporting surpreendido pelo Kairat na Liga dos Campeões de futsal

Lusa Comentários 04 Out, 2018, 20:52 | Futsal

Ao contrário da véspera, na qual havia vencido (3-2) os bielorrussos do Lida, a equipa orientada pelo treinador Nuno Dias teve um mau arranque no encontro. Os `leões` sofreram o primeiro golo aos cinco minutos, graças à finalização de Taynan, e viram o adversário dilatar a vantagem aos 12, por intermédio de Rangel Taian.

Com o peso da diferença no marcador, o Sporting tentou reagir, mas o melhor que conseguiu foi reduzir ainda antes do intervalo, aos 15, pelo `fixo` Erick Mendonça, na sequência de uma assistência de Merlim.

Já no segundo tempo, os `leões` procuraram corrigir algumas coisas e partir definitivamente em busca do golo do empate. Todavia, até ao apito final a pressão `leonina` não conseguiu encontrar novamente o caminho da baliza, perdendo assim para a formação cazaque, que já conquistou por duas vezes o título europeu na modalidade (2012/13 e 2014/15).

Com este resultado, o Sporting caiu para o segundo lugar do grupo 4, com três pontos, menos três do que o líder Kairat. Os bielorrussos do Lida e o Feniks, do Kosovo, disputam ainda hoje o outro embate do grupo.

A outra equipa portuguesa que participa na Liga dos Campeões Europeus, o Benfica, faz parte do grupo 1 da `poule` A, juntamente com o Barcelona, de Espanha, o Kremlin-Bicêtre United, de França, e o FP Halle-Gooik, da Bélgica.

Esta primeira fase conta com 32 equipas divididas em duas `poules`, cada uma composta por quatro grupos de quatro equipas. No primeiro agrupamento, no qual estão os dois clubes portugueses, apuram-se os três primeiros classificados de cada grupo para a Ronda de Elite. Já na `poule` B qualificam-se apenas os vencedores de cada um dos quatro grupos.