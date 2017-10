Sporting vence Ekonomac na UEFA Futsal Cup

Lusa 14 Out, 2017, 22:18 | Futsal

No Pavilhão Desportivo Jezero, casa do Ekonomac, na cidade sérvia de Kragujevac, João Matos (16 minutos), Cavinato (23) e Diogo (36) fizeram os golos dos ‘leões’, com Prsic (13) e Saiotti (40) a reduzirem para os sérvios.



O Sporting, que já tinha goleado os ucranianos do Kherson (5-1) e os letões do Nikars (7-1), já estava apurado, assim como os sérvios, que chegaram à derradeira ronda com três pontos.



‘Verdes e brancos’, finalistas vencidos da prova em 2016/17, seguem para a Ronda de Elite, assim como sérvios e ucranianos, que hoje venceram o Nikars por 4-2, além do Sporting de Braga, outra formação lusa em prova, que se apurou no grupo 2.