Sporting vence por 5-2 Benfica em Futsal

Lusa 07 Out, 2017, 17:44 / atualizado em 07 Out, 2017, 17:44 | Futsal

Declarações pós jogo dos treinadores das duas equipas.



Nuno Dias (Treinador do Sporting): "O Benfica tem qualidade e aproveitou a qualidade do Robinho para marcar primeiro. Tirou um coelho da cartola e fez um belo golo. Depois disso houve 10 minutos de 'massacre', houve várias oportunidades, bolas roubadas na zona do Benfica adivinhava-se o empate e assim foi.



Pelo que nós fizemos, poderíamos ter chegado ao intervalo com uma vantagem ainda maior do que aquela que foi. Na segunda parte mostrámos toda a nossa superioridade e o resultado espelha isso.



Hoje conseguimos a vitória numero 200 e são números importantes. Temos de reforçar esse número. Ganhar ao principal rival que, normalmente, chega às zonas de decisão connosco é melhor ainda. Seja Taça de Honra de Lisboa, Taça da Liga, Taça de Portugal, seja o que for. Tudo o que aparecer pela frente são encarados de forma muito séria. Não vamos desvalorizar.



Três jogos num curto espaço de tempo conseguimos três vitórias [sobre o Benfica]. Apenas me diz que somos a melhor equipa portuguesa. Até ao momento vencemos dois troféus e somos lideres do campeonato. Não há dúvidas para ninguém.



Joel Rocha (Treinador do Benfica): "Dois jogos em 48 horas. São jogos bons, mas para quem vence são momentos de satisfação e prazer. Para quem perde são momentos de tristeza, mas não entramos em depressão. Estamos na quinta jornada da fase regular.



Temos de ter a capacidade de perceber o que fizemos bem e menos bem para perceber onde o adversário foi melhor. Hoje nós entrámos bem no que diz respeito ao golo marcado. O Sporting foi muito pressionante e nós tivemos momentos de dificuldade para sair da zona pressão.



Nós temos o prazer de assumir o risco. Tivemos esse comportamento na procura de ser felizes e não nos inibimos, mas acabámos por sofrer. Continuámos a assumir, reduzimos e depois voltámos a sofrer. Cada minuto que ia passando íamos sendo menos racionais.



A vitória do Sporting é justa, premiou as oportunidades do Sporting. Fico com a imagem de carácter dos meus jogadores, que lutaram atá ao fim. Quem tem caráter para lutar atá ao fim não se dá como vencido".