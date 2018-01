Taça da Liga de futsal arranca com oito candidatos

Mário Aleixo - RTP 11 Jan, 2018, 10:27 / atualizado em 11 Jan, 2018, 10:27 | Futsal

Na última quarta-feira realizou-se a habitual conferência de imprensa de antevisão das partidas, realizada de forma original na quadra de jogo, e os oito responsáveis das equipas revelaram expetativas elevadas para a competição.



O primeiro encontro colocará frente-a-frente AD Fundão e Futsal Azeméis, com início às 12h00.



Nuno Couto, elemento da equipa técnica dos fundanenses destaca "a ambição de competir" da sua equipa: "O Fundão tem, por obrigação, estar nesta final a oito da Taça da Liga. Já que esse é um objetivo definido e normalmente atingido pelo clube, depois o plano passa por competir e disputar a taça", realçou.





Já Ricardo Canavarro, líder da formação de Oliveira de Azeméis, confessa que a sua equipa vai dar o seu melhor para seguir em frente: "Apesar de estarmos na Taça da Liga pela segunda vez, para nós ainda é uma novidade, já que o clube não estava habituado a estes palcos. Humildemente, vamos desfrutar desta festa. Sabemos que o Fundão é teoricamente favorito, mas vamos dar o nosso melhor e jogaremos para ganhar", adiantou.O segundo jogo destes quartos-de-final terá Sporting CP e FC Unidos Pinheirense como protagonistas, às 14h30.Em conferência de imprensa, Nuno Dias - treinador dos “leões” - considera que existe algum favoritismo leonino nesta prova: "O objetivo passa por vencer esta competição. Neste momento as hipóteses estão todas repartidas por todas as equipas, mas sabemos que, por tudo aquilo que temos feito, temos algum favoritismo. Vamos encarar o jogo com o Pinheirense com a máxima seriedade", admitiu.Paulo Vigário, elemento pertencente à equipa da formação de Valbom, admite que o objetivo passa por tentar aproveitar as oportunidades frente aos leões: "Será um jogo difícil, frente a um Sporting totalmente vitorioso nas provas onde está. É a nossa primeira vez nesta competição e queremos desfrutar e dificultar ao máximo a tarefa ao nosso adversário. Tentaremos agarrar-nos aos 5% de possibilidades", declarou.Para as 17h00 está reservada a partida entre Belenenses e Benfica.O técnico dos azuis do Restelo, Carlos Teixeira, atribui o favoritismo às águias: "Saiu-nos uma das favas, o Benfica é claramente favorito. No entanto não viemos em turismo, acredito que temos uma oportunidade e vamos lutar por ela", disse.Joel Rocha, timoneiro dos encarnados, acolhe o favoritismo atribuído pelo treinador do Belenenses: "Esta Taça da Liga é um objetivo do Benfica. Nós assumimos o favoritismo e essa responsabilidade. Vamos apresentar-nos mais fortes que no encontro anterior [frente ao Belenenses] e esperamos um adversário que acredita que nos pode surpreender novamente", assinalou.No último encontro dos "quartos" terá um duelo entre Braga/AAUM e Modicus Glassdrive, com início às 20h00.Paulo Tavares, técnico do emblema bracarense, destaca a ambição de passar à próxima fase: "As ambições passam por garantir as presenças nas meias finais. Temos uma equipa jovem, ainda em construção, e vamos defrontar um adversário forte e muito experiente. É um jogo em que qualquer equipa pode ganhar, pois ambas têm trunfos e qualidade".Ricardo Ferreira, membro da equipa técnica da formação de Sandim, acredita que o segredo poderá estar nos pormenores: "O Modicus já está habituado a estar nestas competições. Temos consciência de que vai ser um jogo muito difícil. Vamos encarar o jogo como uma final. Creio que quem errar menos vai sair vitorioso", concluiu.Os quartos-de-final da Taça da Liga de futsal preenchem o dia de quinta-feira no pavilhão multiusos de Sines.