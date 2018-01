Tunha assume candidatura ao título europeu de futsal

Mário Aleixo - RTP 18 Jan, 2018, 11:03 / atualizado em 18 Jan, 2018, 11:04 | Futsal

No grupo de 14 jogadores convocados para o Europeu está Tunha, jogador do Belenenses, que se estreia em fases finais de grandes competições e por isso não esconde que está a viver um momento especial.



Portugal está no Grupo C do Europeu juntamente com a Roménia e a Ucrânia.



Tunha, pivot da seleção, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol, não coloca o rótulo de favorito à seleção portuguesa mas assume que a equipa das quinas é candidata a vencer a competição.





Antes da viagem para a Eslovénia, onde se realiza a fase final do Campeonato da Europa, Portugal defronta as seleções de Marrocos e da Tailândia, dois duelos importantes na opinião do jogador.Tunha um dos elementos às ordens de Jorge Braz para o Campeonato da Europa de futsal.A equipa portuguesa está em Rio Maior a preparar o Europeu. Parte para a Eslovénia no dia 28 de janeiro e estreia-se frente à Roménia, em Ljubliana, no dia 31.