Tunha pode estrear-se na seleção portuguesa de futsal

Lusa 19 Set, 2017, 16:45 | Futsal

O jogador do Belenenses é o único dos 14 convocados do selecionador Jorge Braz que não conta qualquer internacionalização.



O ala Ricardinho, do Inter Movistar, está entre os eleitos do técnico para os jogos de preparação frente aos campeões do Mundo e da Europa, inseridos na preparação para a fase final do Europeu de 2018, a disputar na Eslovénia, entre 30 de janeiro e 11 de fevereiro.



A equipa das ‘quinas’ vai concentrar-se no sábado, numa unidade hoteleira de Oeiras, e ruma no dia seguinte para a capital russa, onde treina no domingo, antes dos jogos frente aos russos.



Nos 10 jogos anteriores entre as duas seleções, Portugal venceu quatro vezes, empatou três e perdeu outros três.



Lista dos 14 convocados:

- Guarda-redes: André Sousa (Sporting) e Bebé (Leões de Porto Salvo)

- Fixos: João Matos (Sporting), Nilson (Sporting de Braga), Márcio (Fundão) e André Coelho (Benfica)

- Alas: Fábio Cecílio (Benfica), Anilton (Sporting), Ricardinho (Inter Movistar, Esp), Pedro Cary (Sporting), Bruno Coelho (Benfica) e Tiago Brito (Benfica)

- Pivôs: Varela (Sporting) e Tunha (Belenenes)