Grande Reportagem Antena 1: "Este país ainda não é para ciganos"

Composição de imagem: Rita Colaço

No Dia Nacional do Povo Cigano, a Antena1 foi conhecer a realidade da comunidade cigana de Vila d'Este, uma urbanização com mais de 15 mil habitantes em Gaia. O processo de integração foi lento, mais de duas décadas, mas hoje é um caso de sucesso. São considerados "bons vizinhos". Mas é uma gota num oceano de discriminação, um pouco por todo o país. "Este país ainda não é para ciganos" é uma grande reportagem de Isabel Cunha, com sonorização de João Barros e Rui Fonseca.